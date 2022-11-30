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МИД: баскетболистку сборной США Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута.
Сегодня в аэропорту Абу-Даби успешно завершился обмен россиянина Бута на американку Грайнер, сообщили в МИД РФ.
«В течение длительного времени Российская Федерация вела переговорный процесс с США по освобождению В.А.Бута. В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена В.А.Бута на Б.Грайнер», — говорится в сообщении МИД.
В министерстве добавили, что «Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена».
Бут отбывал в США тюремный срок по делу о торговле оружием. По данным СМИ, Бут находится в самолете и летит в Москву.
Баскетболистка Бриттни Грайнер в августе получила девять лет в российской колонии по делу о контрабанде наркотиков.
Сегодня в аэропорту Абу-Даби успешно завершился обмен россиянина Бута на американку Грайнер, сообщили в МИД РФ.
«В течение длительного времени Российская Федерация вела переговорный процесс с США по освобождению В.А.Бута. В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена В.А.Бута на Б.Грайнер», — говорится в сообщении МИД.
В министерстве добавили, что «Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена».
Бут отбывал в США тюремный срок по делу о торговле оружием. По данным СМИ, Бут находится в самолете и летит в Москву.
Баскетболистка Бриттни Грайнер в августе получила девять лет в российской колонии по делу о контрабанде наркотиков.
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