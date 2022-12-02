Жители Германии массово получили сообщения системы экстренного оповещения

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Германии проводят крупномасштабную плановую проверку готовности системы экстренного оповещения.Жители получают на телефоны уведомления, в которых говорится о «тестовом общенациональном оповещении Федерального управления гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях».Такие сообщения приходят в том числе на телефоны с российскими сим-картами.Житель Германии рассказал «Вечерним ведомостям», что система оповещения дала сбой во время пандемии, после этого власти пообещали исправить ситуацию. Такие проверки проводились уже несколько раз. «Год назад проверяли, но в итоге ничего не слышно было. Сейчас вроде бы систему наладили, я в первый раз всё услышал на улице и также получил уведомление на телефон», — сказал собеседник.По его словам, сегодня в городах «пищали все улицы».