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Жители Германии массово получили сообщения системы экстренного оповещения
Россия и мир
Такие уведомления получили жители Германии. Фото: читатель «Вечерних ведомостей».
В Германии проводят крупномасштабную плановую проверку готовности системы экстренного оповещения.
Жители получают на телефоны уведомления, в которых говорится о «тестовом общенациональном оповещении Федерального управления гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях».
Такие сообщения приходят в том числе на телефоны с российскими сим-картами.
Житель Германии рассказал «Вечерним ведомостям», что система оповещения дала сбой во время пандемии, после этого власти пообещали исправить ситуацию. Такие проверки проводились уже несколько раз. «Год назад проверяли, но в итоге ничего не слышно было. Сейчас вроде бы систему наладили, я в первый раз всё услышал на улице и также получил уведомление на телефон», — сказал собеседник.
По его словам, сегодня в городах «пищали все улицы».
Жители получают на телефоны уведомления, в которых говорится о «тестовом общенациональном оповещении Федерального управления гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях».
Такие сообщения приходят в том числе на телефоны с российскими сим-картами.
Житель Германии рассказал «Вечерним ведомостям», что система оповещения дала сбой во время пандемии, после этого власти пообещали исправить ситуацию. Такие проверки проводились уже несколько раз. «Год назад проверяли, но в итоге ничего не слышно было. Сейчас вроде бы систему наладили, я в первый раз всё услышал на улице и также получил уведомление на телефон», — сказал собеседник.
По его словам, сегодня в городах «пищали все улицы».
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