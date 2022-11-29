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В Каталонии при столкновении поездов пострадали более 150 человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Каталонии при столкновении двух поездов пострадали более 150 человек, сообщили местные СМИ со ссылкой на управление по защите гражданского населения.
Сообщается, что 150 человек получили незначительные травмы, еще пятеро находятся в состоянии средней тяжести. Они госпитализированы.
По данным телеканала RTVE, авария произошла сегодня утром около 7:50. Поезд, идущий в направлении Барселоны, столкнулся со стоящим на станции поездом. Причины ЧП устанавливаются. Также уточняется информация о количестве пострадавших.
Телеканал сообщает, что это уже третья железнодорожная авария в Каталонии в этом году.
В мае столкнулись грузовой и пассажирский поезда, один человек погиб и 86 получили ранения (товарный вагон сошел с рельсов и попал в кабину пассажирского поезда).
В июне локомотив проехал светофор и протаранил поезд с 75 пассажирами, пострадали почти три десятка человек, пятеро получили серьезные травмы.
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