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Обсуждение бюджета в парламенте Турции закончилось дракой
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Принятие бюджета в Турции закончилось дракой депутатов в парламенте.
Видео публикуют местные СМИ. На опубликованных кадрах видно, как мужчины в костюмах с громкими выкриками толкают и хватают друг друга за руки. Их пытаются разнять. Кто-то в это время падает на пол.
Сообщается, что один из депутатов госпитализирован с травмой головы.
По какой именно причине возникла потасовка, пока неясно. По данным СМИ, в заседании парламента после инцидента был сделан перерыв.
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