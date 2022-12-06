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Обсуждение бюджета в парламенте Турции закончилось дракой

17.44 Вторник, 6 декабря 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости


Принятие бюджета в Турции закончилось дракой депутатов в парламенте.

Видео публикуют местные СМИ. На опубликованных кадрах видно, как мужчины в костюмах с громкими выкриками толкают и хватают друг друга за руки. Их пытаются разнять. Кто-то в это время падает на пол.

Сообщается, что один из депутатов госпитализирован с травмой головы.

По какой именно причине возникла потасовка, пока неясно. По данным СМИ, в заседании парламента после инцидента был сделан перерыв.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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