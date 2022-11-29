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Губернатор Ростовской области рассказал о состоянии раненого полицейского в Новошахтинске
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о состоянии раненого полицейского в Новошахтинске.
«Поручил оказать всю необходимую помощь раненому сотруднику ГУВД. Он был доставлен в городскую больницу. Для оказания ему помощи в Новошахтинск из Ростовской областной клинической больницы была направлена бригада сосудистых хирургов. Состояние полицейского специалисты характеризуют как средней тяжести», — написал Голубев в телеграм-канале.
Ранее в полиции сообщили о розыске вооруженного мужчины в Новошахтинске. По данным правоохранителей, в пригороде Новошахтинска мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение, сообщили в главке.
Администрация Новошахтинска опубликовала обращение к жителям, в котором просит покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.
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