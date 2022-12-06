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В России перестали работать сайты судов
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В России не открываются сайты судов общей юрисдикции, работают лишь порталы арбитражных судов.
На данный момент, например, не работают сайты районных судов в крупных городах — в Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Уфе и др.
В Москве сайты судов открываются (например, Мосгорсуда, Тверского и др. районных судов).
В Свердловском областном суде заявили, что над устранением причин сбоя работают в Москве специалисты Информационно-аналитического центра поддержки ГАС «Правосудие» (его сайт, к слову, также не открывается).
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