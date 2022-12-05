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Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до десяти
Россия и мир
Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска
Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до десяти, пишут РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК.
Телеграм-канал «ЧП Нижневартовск» со ссылкой на МЧС сообщил, что к полудню из-под завалов извлекли тела ребенка и подростка. Проводится опознание. Утром поступила информация о найденных телах мужчины и женщины.
Жилой дом обрушился из-за взрыва газа 4 декабря. Изначально сообщалось о шести погибших.
Спасатели продолжают разбирать завалы. В городе действует режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
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