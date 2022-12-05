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Совет по электронным СМИ Латвии решил аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»* (внесен в реестр СМИ-иноагентов).
Об этом заявил председатель совета Иварс Аболиньш в соцсетях. Совет отменил разрешение на трансляцию телеканала «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку», написал Аболиньш.
Он добавил, что руководство канала «не понимало характер и серьезность каждого отдельного нарушения и всех нарушений в целом».
Напомним, ранее телеканал прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым. Журналист, призывая зрителей писать о нарушениях при проведении мобилизации, сказал в эфире о якобы помощи военнослужащим. Позже его фраза была удалена каналом из эфира.
*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
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