Совет по электронным СМИ Латвии решил аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»* (внесен в реестр СМИ-иноагентов).Об этом заявил председатель совета Иварс Аболиньш в соцсетях. Совет отменил разрешение на трансляцию телеканала «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку», написал Аболиньш.Он добавил, что руководство канала «не понимало характер и серьезность каждого отдельного нарушения и всех нарушений в целом».Напомним, ранее телеканал прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым. Журналист, призывая зрителей писать о нарушениях при проведении мобилизации, сказал в эфире о якобы помощи военнослужащим. Позже его фраза была удалена каналом из эфира.