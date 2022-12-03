В Катаре завершился групповой этап Чемпионата Мира по футболу. Наиболее интересные его итоги

Что произошло впервые

Самая маленькая страна-хозяйка

Самое компактное расположение стадионов

Первый футбольный чемпионат мира зимой

Самая высокая посещаемость в XXI веке

Первая женщина – главный арбитр

Так получилось, что именно в арабской стране впервые женщина судила футбольный матч. Фото: читатель veved.ru

Первый гол – с пенальти

Грандиозный провал хозяев

Самый долгий матч и самый поздний гол

Нет явных лидеров

Новый рекорд Роналду

Окончание уникальной серии сборной Мексики

Первый гол Ельцина

Азия лучше Южной Америки

Чемпион вышел из группы

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Четыре года назад чемпионат мира по футболу проходил в России и с участием сборной России. На чемпионат в Катаре Россия квалифицироваться напрямую не смогла, пропустив решающий мяч за 10 минут до конца ключевого матча с Хорватией, а через «стыки» российской сборной уже не дали возможность пробиться футбольные чиновники, дисквалифицировав по геополитическим причинам.Но сборная России никогда не считалась лидером мирового футбола, а Чемпионат мира по-прежнему остаётся спортивным событием №1 в году, поэтому к нему которому приковано внимание миллиардов людей по всей планете, в том числе и в России.Сегодня ночью завершился групповой этап, а это значит, что позади ¾ (48 из 64) матчей чемпионата – уже можно делать определённые выводы.Если смотреть на организационные моменты, то многое на этом чемпионате происходит впервые – начиная с того, что сам чемпионат до этого никогда не проводился в арабском мире либо на Ближнем Востоке.Во-вторых, чемпионат никогда не проводился в такой маленькой стране – и если по населению (в Катаре сейчас проживает около 2,9 млн человек) Катар опережает Уругвай образца 1930 года (1,85 млн человек), то по территории не имеет равных среди прочих организаторов, поскольку площадь Катара – всего 11,5 тысяч квадратных километров (наиболее близка в этом плане Швейцария, принимавшая чемпионат мира в 1954 году – её площадь 41 тысяча квадратных километров).Небольшая площадь страны стала причиной небывалой для ЧМ компактности расположения всех восьми стадионов – между самыми дальними из них – «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и «Эль-Байт» в Эль Хауре – расстояние всего 70 километров (для сравнения: стадионы предыдущего ЧМ в Екатеринбурге и Калининграде располагались на расстоянии 2,5 тысяч километров друг от друга). А четыре из восьми стадионов и вовсе находятся в столице – Дохе. До 7 из 8 стадионов можно добраться на метрополитене, который был построен в Дохе и её пригородах специально к Чемпионату мира и открылся в 2019 году (в отличие от Екатеринбурга, которому подземку только обещали, в Дохе к Мундиалю открыли 40 новых станций метро). Близость стадионов ЧМ в Катаре натолкнула российского спортивного журналиста Тимура Журавеля на амбициозную задачу – посетить все 64 матча турнира, чего, по его словам, ранее не удавалось никому.Часто можно услышать, что чемпионат мира впервые в истории проходит в зимнее время. Но это не совсем так – ведь ранее шесть раз чемпионаты мира проходили зимой. Но то была зима в Южном полушарии. Поэтому точнее сказать, что чемпионат впервые проходит в период, когда зима в Северном полушарии. А также в период разгара футбольного сезона в европейских чемпионатах, а не после его окончания. Для этого во всех ведущих евротурнирах была сделана пауза, но сейчас это уже мало кто вспомнит – всё внимание приковано к «Мундиалю».Проведение чемпионата в зимнее время привело к тому, что в тропическом Катаре температура воздуха на стадионах оказалась даже ниже, чем в северной России – во время проведения матчей она колеблется от 23 до 28 градусов, в то время как в 2018 году в России множество матчей было сыграно при температуре свыше 30 градусов, в том числе в Екатеринбурге.FIFA пока не огласило среднюю посещаемость группового этапа. Однако уже очевидно, что она выше, чем 4,5 года назад в России. Так, согласно расчетам Metaratings.ru, средняя посещаемость первого тура ЧМ-2022 составила 50187 зрителей (средняя заполняемость стадионов – 94,1%), поэтому значение в двух других турах, как показывает практика, будет примерно тем же. В 2018 году FIFA отчиталась о средней посещаемости группового этапа в 45394 зрителя – это значение было самым высоким в XXI веке. Правда, до самого посещаемого чемпионата мира в истории и России, и Катару далеко – в 1994 году в США средняя посещаемость была свыше 60 тысяч болельщиков на одной игре.Впервые на чемпионатах мира по футболу матч мужских сборных судила полностью женская бригада арбитров. Француженка Стефани Фраппар, отработавшая на матче Германия – Коста-Рика, вошла в историю как первая женщина-главный арбитр на главном футбольном турнире человечества.Что касается спортивной составляющей, то многое в Катаре также случилось в первый раз.Впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти. В матче открытия нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия реализовал 11-метровый в ворота сборной Катара.Впервые в истории чемпионатов мира сборная принимающей страны не одержала ни одной победы. Более того, сборная Катара не набрала даже ни одного очка, проиграв все матчи в группе. Это второй раз в истории, когда хозяева не вышли из группы – предыдущий раз был в ЮАР в 2010 году, но тогда южноафриканцы одержали победу над Францией (2:1) и сыграли вничью с Мексикой (1:1). Сборная Катара также установила антирекорд по пропущенным на групповом этапе мячам страной-хозяйкой: 7 голов.Матч сборных Англии и Ирана стал историческим сразу в нескольких аспектах – на данный момент он является самым продолжительным в истории «Мундиалей» (не считая матчей плей-офф с дополнительными таймами) – 117 минут 16 секунд (предыдущий рекорд был зафиксирован во встрече Южная Корея – Боливия на ЧМ-1994 – 103 минуты 56 секунд). Неудивительно, что в этом матче был забит и самый поздний гол в истории – Иран реализовал пенальти в ворота Англии, когда на табло горели цифры 102:30.Официально к матчу Англия – Иран главным арбитром Рафаэлом Клаусом было добавлено 24 минуты. Причиной стало длительное оказание медпомощи вратарю сборной Ирана. Но этот случай не был единственным – чемпионат в Катаре запомнится тем, что ко многим матчам арбитры добавляли по 10–15 минут. Это связано с новым подходом FIFA в расчёте компенсированного времениВпервые в истории финальных стадий Чемпионатов мира, в которых участвуют 32 команды, ни один из победителей восьми групп не смог показать 100% результата и набрать 9 очков. В последний раз все команды теряли очки в 1994 году, когда Кубок Мира разыгрывался среди 24 команд.При этом только три сборных из 32-х – Англия, Нидерланды и Марокко – смогли набрать в группе больше 6 очков.Явных аутсайдеров также не было – помимо Катара лишь сборная Канады стала «поставщиком очков» в своей группе, все сборные во всех остальных группах набрали как минимум 1 очко и до последнего сохраняли шансы на выход в плей-офф.Криштиану Роналду — первый игрок в истории, забивший на пяти чемпионатах мира. Португалец обошёл по этому показателю Лионеля Месси, Мирослава Клозе, Пеле и Уве Зеелера – они забивали на четырёх чемпионатах мира.К началу предыдущего чемпионата мира в России лишь три сборные могли похвастаться стабильным выходом в плей-офф на чемпионатах мира – Бразилия (11 раз подряд выходила из группы), Германия (16 раз) и Мексика (7 раз). В России эта серия прервалась у немцев – за бортом их оставили как раз мексиканцы, продлившие свою серию до 8 успешных выходов из групп.Но в Катаре прервалась и серия мексиканцев – они заняли в группе лишь третье место, уступив второе по дополнительным показателям сборной Польши. Таким образом, серия продолжилась только у бразильцев – теперь у них на счету уже 13 выходов из групп подряд.Однако другая серия сборной Бразилии в Катаре всё же прервалась – 17 матчей без поражений на групповом этапе. В своей группе пентакампеоны победили Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0), но уступили Камеруну (0:1), прервав свою удачную серию.В России имя этого футболиста сборной Коста-Рики традиционно привлекает большое внимание, поскольку Ельцин Техеда получил его в честь первого президента нашей страны – настолько его мама была восхищена деятельностью Бориса Ельцина. Техеда больше десяти лет играет за сборную своей страны, но только в Катаре он забил первый гол в её составе, причём гол в ворота не кого-нибудь, а сборной Германии.Германия, к слову, стала одним из главных разочарований группового этапа, второй раз подряд не выйдя из группы. Помимо немцев, из фаворитов разочаровали сборные Бельгии, Дании и Уругвая, также считавшиеся букмекерами претендентами на выход в плей-офф.Впервые в истории групповой этап преодолело больше сборных из Азии, чем из Южной Америки. Южная Америка с самого начала была законодателем мод в футболе, но постепенно результаты сборных с этого континента стали снижаться, уже 20 лет южноамериканские команды не могут выиграть чемпионат мира, а в Катаре уже дошло и до того, что азиатских сборных в плей-офф стало больше, чем сборных из Южной Америки: АФК в 1/8 финала представлена тремя сборными – Японии, Южной Кореи и Австралии (с 2006 года эта страна перешла в азиатскую футбольную конфедерацию), в то время как CONMEBOL лишь двумя: Бразилией и Аргентиной. Ранее никогда азитаские сборные не выступали на групповом этапе успешнее южноамериканских (а до 1994 года даже ни разу не выходили из группы).А европейские сборные, наоборот, сумели преодолеть своё проклятье. С тех пор, когда финальная часть чемпионата мира проводится в нынешнем формате (из 32 команд) действующий чемпион, если он представляет УЕФА, никогда не мог выйти в плей-офф – в 2002 Франция, в 2010 Италия, в 2014 Испания, и в 2014 Германия не могли преодолеть групповой этап, причём Франция и Германия занимали последние места в своей группе. Но в Катаре Франция сумела переломить эту традицию и уверенно вышла из группы после побед в двух первых матчах.Правда, французы проиграли третий матч в группе и сделали «историю» для сборной Туниса – представители этой африканской страны впервые праздновали победу над европейцами в рамках чемпионатов мира.Окончание группового этапа не стало поводом делать перерывы в расписании – уже сегодня состоятся первые матчи 1/8 финала: Нидерланды сыграют с США, а Аргентина встретится с Австралией. Чемпион 22-го чемпионата мира станет известен 18 декабря.