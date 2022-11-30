Новый уголовный кодекс Индонезии предлагает сажать в тюрьму за секс вне брака
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Власти Индонезии готовят к рассмотрению новый уголовный кодекс. Если парламент его одобрит, то по местным законам секс вне брака будет караться тюремным заключением на срок до одного года, пишет Reuters со ссылкой на официальных лиц страны. Также будет запрещено сожительство до брака.
Отмечается, что кодекс будет применяться как к гражданам Индонезии, так и к иностранцам. Этот факт вызвал критику у представителей бизнеса, которые работают в сфере туризма. Они полагают, что новые правила существенно повлияют на экономику и принесут ущерб «имиджу Индонезии как месту отдыха и инвестиций».
По данным издания, проект нового кодекса активно поддерживают религиозные консервативные группы в стране, однако у него много критиков. Они утверждают, что кодекс сводит на нет все либеральные реформы, проведенные после отставки Хаджи Мухаммеда Сухарто в 1998 году. Это станет «огромным ударом по индонезийской демократии», полагают они.
Предыдущий проект уголовного кодекса должен был быть принят в 2019 году, однако он вызвал общенациональные протесты. Десятки тысяч людей выступили против новых законов, которые, по их мнению, «регулировали мораль, свободу слова и ограничивали гражданские свободы».
После протестов в проект внесли некоторые изменения. Например, документ теперь предлагает заменить смертную казнь пожизненным заключением (после 10 лет хорошего поведения).
Reuters утверждает, что в новом кодексе также будет запрещено «оскорбление президента или государственных учреждений и выражение любых взглядов, противоречащих государственной идеологии Индонезии».
Криминализацию абортов (за исключением жертв изнасилования) и лишение свободы за «черную магию» предлагается оставить без изменений.
По данным издания, новый уголовный кодекс может быть принят 15 декабря.
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