В Коми спилили ель в мемориальной аллее и украсили райцентр к Новому году
Россия и мир
Фото: группа в ВК «Злой житель с. Объячево»
В Коми разгорается конфликт между жителями маленького села и районной администрацией. Причиной стала ель, которая росла в мемориальной аллее памяти.
Несколько дней назад возмущенные жители небольшого села Чёрныш (население — около 350 человек) написали в ВК, что в местной аллее спилили ель. Недовольство селян вызвало сразу три момента. Во-первых, власти «без ведома жителей украли нашу красоту». Во-вторых, ель росла в аллее памяти участникам ВОВ. В-третьих, ель перевезли в райцентр, село Объячево (с населением около 5600 человек), и украсили там площадь к Новому году.
«Кому она помешала? Взяли и без ведома жителей украли нашу красоту, оставляя только пень и бардак!», — написали жители села.
В ответ на возмущение администрация Прилузского района опубликовала свое объяснение ситуации. Чиновники говорят, что ель «переросла», и всё сделано ради безопасности жителей.
«В преддверии новогодних праздников администрация села ежегодно проводит работы по установке новогодней елки на Юбилейной площади. Дерево было отобрано по следующим критериям: 1. Ель является переросшей и представляет угрозу падения на центральную проезжую дорогу села Черныш. 2. Администрация села планирует благоустроить зону отдыха, где произрастала ель. 3. Взамен спиленного дерева будут высажены новые деревья», — ответили в администрации района.
В комментариях местные жители раскритиковали чиновников. Они потребовали предоставить заключения экспертов, которые подтверждают, что дерево действительно «переросло» и представляло опасность. Некоторые жители написали, что ель была дорога им как память и назвали спил в мемориальной аллее кощунством. «Я имею право это писать потому что мой дед в 1941 году тоже уходил на фронт от этой ели», — написал один из жителей. Кто-то предложил наряжать растущие возле районной администрации голубые ели без ущерба для живой природы.
«Тут вопрос даже не столько о дереве, сколько о сохранении памяти, уважении к предкам и жителям деревни, об истории и культуре, возможной незаконности действий администрации», — написали жители села.
Они решили с этим вопросом обратиться к региональным властям.
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