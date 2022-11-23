В ГД внесен законопроект, который обяжет госорганы отвечать гражданам в соцсетях
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий органы власти отвечать гражданам на обращения в соцсетях.
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Инициатива предполагает, что пользователи смогут обращаться в госорганы, органы МСУ, а также к должностным лицам через официальные страницы в соцсетях (в личных сообщениях). При этом органы власти должны будут отвечать на такие сообщения либо уведомлять о переадресации.
К обращениям граждан будут установлены определенные требования. Гражданин в обязательном порядке должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты, а также изложить суть предложения, заявления или жалобы, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, в июле был принят закон, который обязывает органы власти, подведомственные учреждения создать свои официальные страницы в соцсетях (распоряжением Правительства РФ №2523-Р такими информационными системами определены «ВКонтакте» и «Одноклассники», уточняют авторы инициативы).
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