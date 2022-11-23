Истребитель МиГ-31 разбился в Приморском крае
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31, экипаж катапультировался, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Сообщается, что истребитель потерпел крушение сразу после вылета, он упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка.
Официальной информации о ЧП пока нет.
Обновлено. Пресс-служба Восточного военного округа подтвердила информацию, что МиГ-31 потерпел крушение в Приморье во время учебно-тренировочного полета, сообщает телеканал «Звезда». По данным пресс-службы, полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. О состоянии экипажа не сообщается.
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