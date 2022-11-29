Институт Pantone объявил главный цвет 2023 года
Россия и мир
Фото: pantone.com
Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года. Это Viva Magenta 18-1750, карминовый красный.
Этот пульсирующий цвет «вибрирует энергией», он «открытый и бесстрашный», утверждают эксперты института. Он вдохновляет тех, кто готов на эксперименты, стремится к жизни и «мятежен духом».
Цвет дерзкий, напористый, но при этом не агрессивный. Представляющий баланс между теплым и холодным, он «не доминирует дерзко, а вместо этого использует подход "кулак в бархатной перчатке"», отмечают в Pantone.
Эксперты назвали его необычным цветом для необычных времен.
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