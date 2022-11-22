Губернатор Гладков сообщил о сработавшем ПВО над Белгородом и районом
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО над городом.
«В области сегодня неспокойно. Над Белгородом и Белгородским районом сработало ПВО. Пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал губернатор в телеграм-канале.
Также он сообщил об очередных обстрелах сел в Валуйском и Шебекинском округах. «Посечены осколками жилые дома, Дом культуры и детский сад. Главы администраций и поселений вместе с оперативными службами проводят подомовой обход», — написал Гладков.
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