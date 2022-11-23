В Красноярском крае подрались учительница и ученик младших классов
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В школе поселка Раздолинск Красноярского края произошел конфликт между 53-летней учительницей и 9-летним учеником.
Как сообщает региональный главк МВД в телеграм-канале, после конфликта заявления в полицию поступили от обеих сторон. Причем, обе стороны жалуются на полученные травмы.
«Женщине и ребенку выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, так как они оба говорят о полученных телесных повреждениях», — говорится в сообщении главка.
Что именно произошло между педагогом и учеником и при каких обстоятельствах они оба получили повреждения, не уточняется.
По данным МВД, ранее семья, в которой воспитывается школьник, в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних не попадала.
Полиция проводит проверку.
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