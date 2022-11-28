СМИ: в Армении разбился самолет, на месте крушения обнаружены два тела
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Армении разбился самолет B55, на месте крушения обнаружены 2 тела.
Об этом пишут СМИ со ссылкой на МЧС республики.
По данным Sputnik Армения, легкий двухмоторный самолет B55 упал в Котайкской области у села Джрабер. На место выехали пожарные, спасатели, медики.
Устанавливаются причины крушения.
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