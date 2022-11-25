В Москве по подозрению в коррупции задержан главный инспектор по маломерным судам

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Москве по подозрению в коррупции задержан главный государственный инспектор по маломерным судам, замначальника ГУ МЧС Сергей Зотов, пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Сообщается, что задержание произошло накануне.Подробности уголовного дела пока неизвестны.