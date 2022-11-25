В Москве по подозрению в коррупции задержан главный инспектор по маломерным судам
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Москве по подозрению в коррупции задержан главный государственный инспектор по маломерным судам, замначальника ГУ МЧС Сергей Зотов, пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что задержание произошло накануне.
Подробности уголовного дела пока неизвестны.
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