В подмосковном Раменском горит цех по производству пластика
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Московской области
В подмосковном Раменском горит цех по производству пластика.
По данным регионального МЧС, горит металлокаркасное складское помещение высотой в 5 метров в деревне Кузнецово.
Местные СМИ сообщают, что площадь пожара составляет 450 кв. м.
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