Курганский губернатор раскритиковал молодежь, которая увлекается «песнями потомков афроамериканских рабов»*
Россия и мир
Фото: Александра Алпаткина/официальный сайт губернатора и правительства Курганской области
Губернатор Курганской области Вадим Шумков высказался о национальной культуре и ценностях, которые следует сохранить. При этом он раскритиковал молодежь, которая увлекается «квазикультурной пошлятиной» и «песнями потомков афроамериканских рабов»*.
«Недооценка значимости родной национальной культуры, своих родных корней, национальных традиций чревата… Она оборачивается тем, что многие наши дети, внуки народа-победителя уже растут не зная и не помня своего роду-племени, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов, нередко обезьянничая и подражая в повадках, языке, наполняясь откровенно второсортной квазикультурной пошлятиной. Цепляясь за эту вторичность, гордясь ею…», — написал Шумков в телеграм-канале.
Он полагает, что следствием этого становится «рост откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов, отсутствие смысла жизни». По его словам, в сфере национальной культуры сейчас главная задача — «прививать любовь к своим корням, к памяти наших предков».
В своем следующем посте губернатор высказался о местных диалектах, которые также следует сохранить. «Слова "надысь", "давеча", "намедни" были в частом обиходе. Видя молнию, крестились и говорили "воссияло". А ряженых под Новый год называли "шиликунами" <...> Это все наши традиции», — написал Шумков, добавив, что эти традиции должны быть живы как можно дольше.
*От редакции: «Вечерние ведомости» стараются подавать новости объективно и безоценочно, но в данном случае мы должны сделать примечание о том, что редакция не поддерживает заявления Шумкова и с уважением относится к культурам всех народов мира.
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