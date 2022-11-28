Житель Тувы, выбросивший двух девочек с 8 этажа, получил 25 лет колонии
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Верховный суд Тувы вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя, который прошлой осенью выбросил из окна двух девочек.
Суд установил, что ночью 30 октября 2021 года в Кызыле фигурант разозлился на шумное поведение девочек 9 и 14 лет, которые мешали ему смотреть телевизор. И так как они не реагировали на его замечания, он поочередно скинул их из открытого окна 8 этажа многоквартирного дома. В результате падения с высоты 9-летняя девочка скончалась на месте, вторая умерла в больнице.
Местные СМИ писали, что мужчина смотрел телевизор в арендуемой им комнате. Девочки жили в этой квартире. Где в этот момент находились их родственники, не уточняется.
Мужчина признан виновным по п. «а», «в», «д» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего и лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
«С учетом позиции государственного обвинения суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с ограничением свободы на срок 2 года», — сообщили в региональной прокуратуре.
В ходе следствия подсудимый вину не признал.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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