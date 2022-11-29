Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 9 декабря
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 9 декабря 03:45 по московскому времени, сообщает Росавиация.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщили в ведомстве.
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