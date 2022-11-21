Челябинцы пожаловались на холод в детских садах, прокуратура проводит проверку
Россия и мир
Фото: телеграм-канал прокуратуры Челябинской области
В Челябинской области жители пожаловались на холод в помещениях детских садов. Прокуратура проводит проверку.
Речь идет о двух садиках — в деревне Мельниково и поселке Железнодорожном.
Областная прокуратура ссылается на публикации в СМИ и соцсетях, в которых жители рассказывают о том, что дети мерзнут в помещениях. Так, по словам жителей, в Мельниково «максимальная температура в группе 17 градусов, а бывает и 12, дети мерзнут, болеют, спят в холодных кроватках».
«Чебаркульская городская прокуратура с привлечением специалистов проводит проверку по публикации в средствах массовой информации о нарушении температурного режима в помещении детского сада «Березка» в д. Мельниково. Предварительно установлено, что температурный режим соблюдается не во всех помещениях учреждения. Так, в игровом помещении детского сада температура воздуха ниже нормы на 4 градуса», — сообщили в надзорном ведомстве (добавив, что выявлены также нарушения санитарных и противопожарных норм).
После проверки будет дана правовая оценка соблюдению прав воспитанников.
Также пользователи соцсетей пожаловались в ВК на холод в детсаду посёлка Железнодорожный. «Температура воздуха в группе составляет 17-18 градусов тепла. Сказать что в садике холодно, ничего не сказать, там дубак», — написала местная жительница. По ее информации, проблема в местной котельной, где давно не меняли трубы.
Детский сад проверяет прокуратура города Копейска.
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