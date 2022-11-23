Путин поручил в январе 2023 года провести индексацию зарплат бюджетников
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Президент России Путин на совещании с правительством поручил в январе 2023 года провести индексацию зарплат сотрудников бюджетного сектора экономики.
По его словам, пока только десять регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников (но не на 100%).
Нуждающимся в помощи регионам необходимо предоставить финансы, заявил Путин. Он призвал правительство до конца текущей недели определиться, какие объемы поддержки необходимы «регионам с низкой бюджетной обеспеченностью», чтобы повысить зарплаты «отдельным категориям работников бюджетной сферы».
Добавим, что в среду СФ одобрил закон о прожиточном минимуме в размере 14 375 рублей.
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