Путин поручил в январе 2023 года провести индексацию зарплат бюджетников

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Президент России Путин на совещании с правительством поручил в январе 2023 года провести индексацию зарплат сотрудников бюджетного сектора экономики.По его словам, пока только десять регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников (но не на 100%).Нуждающимся в помощи регионам необходимо предоставить финансы, заявил Путин. Он призвал правительство до конца текущей недели определиться, какие объемы поддержки необходимы «регионам с низкой бюджетной обеспеченностью», чтобы повысить зарплаты «отдельным категориям работников бюджетной сферы».Добавим, что в среду СФ одобрил закон о прожиточном минимуме в размере 14 375 рублей.