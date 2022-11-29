В Афганистане в результате взрыва в религиозной школе погибли более 20 человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В провинции Саманган на севере Афганистана прогремел взрыв в религиозной школе, погибли 23 человека, еще 30 получили ранения, пишет Аль-Джазира.
Издание ссылается на местного чиновника.
По данным СМИ, взрыв произошел во время молитвы. Подробности ЧП выясняются.
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