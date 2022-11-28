Шойгу: объем финансирования гособоронзаказа в 2023 году увеличат в полтора раза
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел заседание Коллегии военного ведомства в Национальном центре управления обороной.
По словам Шойгу, объем финансирования гособоронзаказа в 2023 году увеличат в полтора раза, следует из информации, опубликованной в официальном телеграм-канале ведомства.
По словам Шойгу, увеличение финансирования необходимо для постоянной готовности вооружений. «Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовностью вооружений и техникой на уровне 97%», — сказал Шойгу.
Также он заявил, что «важно сохранить максимально возможный объем производства и организовать опережающие поставки в войска».
«Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции», — заявил Шойгу.
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