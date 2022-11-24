ВЦИОМ: 43% россиян признались, что не ходят в кафе и рестораны
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
ВЦИОМ выяснил, как часто жители России ходят в кафе и рестораны.
По данным социологов, 22% россиян в этом году стали реже посещать кафе, рестораны и другие места общественного питания (чаще — только 3%).
Чаще других стали ходить в кафе и рестораны жители Северо-Кавказского (11%) и Дальневосточного (10%) федеральных округов (это примерно в три раза чаще, чем россияне в целом).
43% россиян сообщили, что не посещали ранее кафе и рестораны и не делают этого сейчас. Этот показатель зависит от возраста и территории проживания. Среди россиян старше 60 лет он достигает 70%. Жители сел и населенных пунктов до 100 тыс. человек не посещают общепит гораздо чаще, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга (49-53% vs. 29%).
Еще один фактор — медиапотребление. Среди постоянных зрителей ТВ (и тех, кто не пользуется ни ТВ, ни интернетом), процент не посещающих общепит достигает 72-77%, выяснили социологи.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В 2022 году в России стали чаще угонять автомобили представительского класса. Но в Екатеринбурге чаще всего страхуют от угона «корейцев»
24 ноября 2022
24 ноября 2022
В пятницу Ельцин Центр отмечает день рождения
24 ноября 2022
24 ноября 2022