Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет
Россия и мир
Путин и Цзян Цзэминь в 2002 году. Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Скончался бывший председатель КНР Цзян Цзэминь, ему было 96 лет.
Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Цзян Цзэминь был председателем КНР с 1993 по 2003 год.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Экс-руководителя екатеринбургского Дома офицеров взяли начальником в Министерство соцполитики Свердловской области
23 ноября 2022
23 ноября 2022