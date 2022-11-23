Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет

Путин и Цзян Цзэминь в 2002 году. Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Скончался бывший председатель КНР Цзян Цзэминь, ему было 96 лет.Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.Цзян Цзэминь был председателем КНР с 1993 по 2003 год.