Кудрин подтвердил свой уход с поста главы Счетной палаты
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Алексей Кудрин подтвердил, что уходит с поста главы Счетной палаты. Об этом он написал в телеграм-канале.
«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке», — написал политик.
Ранее стало известно, что Совфед получил представление об отставке Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты.
Профильный комитет рекомендовал досрочно освободить его с должности. По сообщениям СМИ, сенаторы рассмотрят вопрос о его отставке 30 ноября.
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