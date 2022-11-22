В Забайкальском крае пенсионерка с ножом напала на врача-терапевта в больнице
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В посёлке Ксеньевка Забайкальского края 63-летняя пациентка напала с ножом на врача, сообщил СК РФ.
Это произошло 28 ноября. «В помещении местной больницы 63-летняя женщина спровоцировала конфликт с врачом-терапевтом, а затем имеющимся при себе ножом нанесла ей несколько ударов. Действия подозреваемой пресекли работники больницы, которые оказали помощь пострадавшей женщине», — сообщили в СК.
Пострадавшая врач находится под наблюдением коллег.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Что именно послужило причиной конфликта, не уточняется.
В СК уточняют, что подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, она задержана.
Глава СК Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Забайкальскому краю представить доклад о предварительных результатах расследования.
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