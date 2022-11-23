В Красноярске пять часов тушили крупный пожар в торговом центре
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
В Красноярске произошел пожар в торговом центре «Взлетка Плаза» на улице Весны.
Сообщение о возгорании поступило рано утром в 05:57 (крск). В 11:04 пожар был ликвидирован на площади 200 квадратных метров, сообщили в региональном МЧС.
На тушение пожара привлекалось 64 человека и 25 единиц техники.
Информации о пострадавших пока не поступало. Причина возгорания устанавливается.
По данным местных СМИ, из-за пожара в районе ТЦ образовались пробки.
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