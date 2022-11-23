Приморский краевой суд оставил в силе продление принудительного лечения шамана Габышева
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Приморский краевой суд оставил в силе продление принудительного лечения шамана Александра Габышева. Об этом сообщил адвокат Алексей Прянишников.
По словам адвоката, судья отказала в удовлетворении ходатайства о проведении психиатрической экспертизы, так как в этом «нет необходимости, в акте медосвидетельствования больница всё указала».
Прянишников утверждает, что судья зачитывала «уже распечатанное постановление суда, при отсутствии компьютера и принтера в актовом зале больницы, где было заседание».
Также, по его словам, было нарушено право на конфиденциальное общение защиты с подзащитным — «при общении постоянно присутствовал санитар с верёвкой в руке».
Напомним, 4 октября Уссурийский районный суд продлил принудительное лечение шамана в психиатрической больнице спецтипа в Уссурийске. В удовлетворении ходатайств защиты о назначении психолого-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского в Москве было отказано.
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