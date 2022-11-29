Губернатор Богомаз: в Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Губернатор Брянской области сообщил о крупном пожаре в Суражском районе.
«В Суражском районе происходит горение резервуаров с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м.», — написал Богомаз в телеграм-канале.
К тушению привлечено более 80 человек и 30 ед. техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области, заявил глава региона.
Информации о пострадавших пока нет.
Обновлено. Пожар в Суражском районе локализован к 9:25 утра по местному времени, сообщил Богомаз.
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