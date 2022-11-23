В иркутской поликлинике на подростка напала крыса, ему сделали прививку от бешенства
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В городе Бодайбо Иркутской области на 14-летнего подростка напала крыса в местной поликлинике.
По данным иркутского телеграм-канала Babr Mash, школьник пришел за справкой в регистратуру на прошлой неделе. Когда он вошел в здание, на него с крыши упала крыса. Она пробралась за шиворот, расцарапала спину и укусила за палец, когда мальчик попытался ее вытряхнуть.
Канал сообщает, что медики оказали подростку первую помощь: промыли раны, забинтовали палец и сделали прививку от бешенства.
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