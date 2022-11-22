Суд в Петербурге оправдал уральца, обвиняемого в жестоком убийстве бывшего тестя и краже у него сумки с деньгами

Уроженец Екатеринбурга Алексей Летавин четыре года провёл в СИЗО и теперь имеет право на реабилитацию

18.08 Понедельник, 28 ноября 2022
Россия и мир
Фото: Соцсети Алексея Летавина / Вечерние ведомости


Уголовное дело, по которому вынесли столь редкий для России оправдательный приговор, было возбуждено 25 мая 2017 года – после того как в гараже на берегу Финского залива обнаружили тело 57-летнего военного пенсионера Бориса Пронина с проломленной головой.

Убитый приходился бывшим тестем 30-летнему спасателю Алексею Летавину. Как потом рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» бывшая супруга Летавина, её экс-возлюбленный до развода бил её, а также угрожал «сделать что-то такое, если она от него уйдёт».

Как установило следствие, смерть Бориса Пронина произошла в результате нанесения ему 17 ударов молотком. Орудие преступления злоумышленник оставил на месте, кроме того, в гараже обнаружили солнечные очки, и экспертиза потожировых следов показала, что они принадлежат Летавину, — сообщали следователи телеканалу «Санкт-Петербург». А вот сумки Пронина в гараже не оказалось – следствие пришло к выводу, что Летавин взял её с собой. В сумке находились кошелек с деньгами в сумме 5 000 рублей, банковские карты, мобильный телефон «Samsung Galaxy Win Duos», паспорт, права и другие личные вещи убитого.

Суд в Петербурге оправдал уральца, обвиняемого в жестоком убийстве бывшего тестя и краже у него сумки с деньгами

Свидетельство о расторжении брака с Екатериной Летавин выкладывал в своих соцсетях


Тело Пронина его дочь Екатерина обнаружила на следующий день после убийства. Камеры видеонаблюдения, направленные прямо на гараж, показали, что она была единственной, кто заходил в гараж до приезда следователей – до этого туда приезжали Летавин с Прониным, но вышел оттуда уже один Летавин.

После инцидента Летавин пропал. Как позже выяснилось, он вернулся на Средний Урал – больше года он был вне поля зрения следствия, занимаясь авторемонтом в Асбесте. Вычислить его местонахождение оперативникам удалось после того как он вставил SIM-карту в телефон, украденный у убитого.

19 октября 2018 года Летавин под конвоем был доставлен самолётом из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Там его поместили в СИЗО.

Летавину вменили часть 1 статьи 105 («Убийство») и часть 2 статьи 158 («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину») УК РФ.

Дело Летавина рассматривала коллегия присяжных. В Кронштадском районном суде Санкт-Петербурга по этому делу прошло 166 (!) заседаний.

9 ноября 2022 года присяжные единодушно вынесли вердикт, согласно которому Летавин был полностью оправдан. А в минувшую пятницу, 25 ноября судья Елена Барабанова на основании вердикта присяжных вынесла оправдательный приговор, признав за Алексеем Летавиным право на реабилитацию — сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован прокуратурой и потерпевшими.

Отметим, что по статистике в России всего 0,28% оправдательных приговоров.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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