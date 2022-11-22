Суд в Петербурге оправдал уральца, обвиняемого в жестоком убийстве бывшего тестя и краже у него сумки с деньгами Уроженец Екатеринбурга Алексей Летавин четыре года провёл в СИЗО и теперь имеет право на реабилитацию

18.08 Понедельник, 28 ноября 2022

Россия и мир