В Москве задержан майор полиции, который организовал «досуг с проститутками в сауне»
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Москве силовики задержали майора полиции, который, по предварительным данным, «организовал бордель» в сауне, пишут РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Майор подозревается «в организации досуга с проститутками для посетителей сауны на юге столицы». Он задержан, ему предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 241 УК РФ (Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией).
Кроме того, есть подозрения, что полицейский действовал в составе организованной группы и получал деньги «за общее покровительство публичного дома» в течение нескольких лет.
Полиция проводит служебную проверку.
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