Экс-губернатор Хабаровского края Фургал рассказал о своем состоянии во время голодовки
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который на прошлой неделе в знак протеста против действий суда объявил о бессрочной голодовке, рассказал о своем состоянии.
На судебном заседании в понедельник 28 ноября Фургал сообщил, что уже потерял 4.5 кг, сообщает телеграм-канал, созданный в его поддержку. Чтобы поддерживать силы, ему приходится пить 3 литра воды в день. Сейчас он чувствует слабость, сообщает канал.
На прошлой неделе экс-губернатор заявил о бессрочной голодовке, поскольку, по его словам, его право на защиту было нарушено. На одном из последних заседаний судья прекратил стадию представления доказательств стороны защиты. При этом у защиты остались свидетели и ходатайства. Позже Фургал выступил в суде с речью, в которой заявил, что его лишили «любой возможности защищаться». При этом, по его словам, он неоднократно обращался с жалобами и писал в том числе председателю Верховного суда.
Фургал требует «вернуть процесс в стадию предоставления доказательств стороны защиты».
Напомним, экс-губернатор находится в Лефортово больше двух лет, его подозревают в организации убийств предпринимателей, создании ОПГ и семи эпизодах мошенничества. Свою вину он не признает.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
За сутки свердловский депутат получил 537 обращений по поводу невыплат мобилизованным
22 ноября 2022
22 ноября 2022
В парке Верхней Салды сетью переловили всех уток
22 ноября 2022
22 ноября 2022
Подростка из Алапаевска подозревают в лжеминировании школ
25 ноября 2022
25 ноября 2022