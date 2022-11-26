В Китае прошли масштабные акции протеста против жестких ковидных ограничений
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В минувшие выходные в нескольких городах Китая прошли масштабные акции против ковидных ограничений, которые жители считают слишком жесткими и избыточными, пишет Reuters.
Поздно вечером в воскресенье в центре Шанхая произошли столкновения протестующих с полицией, силы безопасности увезли автобус с задержанными людьми, пишет издание.
Также сообщается, что полиция задержала двух журналистов (ВВС и Reuters), освещавших события в Шанхае. Позже их отпустили.
В Пекине толпа скандировала «нам не нужны маски, мы хотим свободы, нам не нужны тесты на COVID, мы хотим свободы», пишет издание. Также Reuters утверждает, что в Шанхае «одна большая группа» якобы скандировала «долой Коммунистическую партию Китая, долой Си Цзиньпина».
Некоторые протестующие держали в руках чистые листы бумаги, ставшие символом протеста. Проезжающие мимо водители сигналили и поднимали большие пальцы вверх.
После беспрецедентных акций в понедельник улицы Шанхая были перекрыты синими металлическими барьерами. По тротуарам патрулируют полицейские, также по улицам проезжают полицейские машины и мотоциклы.
Обновлено. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в понедельник сказал журналистам, что «заявление о повсеместном недовольстве политикой нулевой терпимости к СOVID-19 в Китае не соответствует действительности».
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