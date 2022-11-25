ВЦИОМ: четверть россиян начали экономить на еде с марта этого года
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Почти четверть россиян (24%) начали больше экономить на еде с марта этого года, показывают результаты опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости.
Среди тех, кто стал больше экономить на еде, 26% — люди от 18 до 24 лет и 22% – от 35 до 44 лет.
Больше половины опрошенных (51%) не согласны или скорее не согласны с тем, что пришлось начать больше экономить на еде.
Также около трети россиян (32%) признались, что стали в этом году больше экономить на парикмахерских, косметике, салонах красоты.
РИА Новости приводят слова директора «ВЦИОМ-консалтинга» Алексея Верижникова, который объясняет, что «сберегательное поведение входит в число адаптивных паттернов, которые присущи периодам турбулентности».
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