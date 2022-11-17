Президент Путин заявил матерям военных, что лично общался по телефону с бойцами
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент Путин заявил, что лично общался по телефону с военнослужащими.
Об этом он сказал на встрече с матерями военных, которая в этим минуты проходит в Ново-Огарево.
«По телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прям. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня также удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через мам, кстати, эти звонки были. Дает мне полное основание говорить о том, что они герои, это правда», — сказал Путин, следует из трансляции.
Ранее он выразил соболезнования матерям, чьи сыновья погибли в зоне боевых действий.
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