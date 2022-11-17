Президент Путин заявил матерям военных, что лично общался по телефону с бойцами

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Президент Путин заявил, что лично общался по телефону с военнослужащими.Об этом он сказал на встрече с матерями военных, которая в этим минуты проходит в Ново-Огарево.«По телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прям. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня также удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через мам, кстати, эти звонки были. Дает мне полное основание говорить о том, что они герои, это правда», — сказал Путин, следует из трансляции.Ранее он выразил соболезнования матерям, чьи сыновья погибли в зоне боевых действий.