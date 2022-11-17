Путин проводит встречу с матерями военнослужащих
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент РФ Путин проводит встречу с матерями военнослужащих.
Встреча проходит в Ново-Огарево. На встречу приглашены матери добровольцев, контрактников и кадровых военных.
Он выразил соболезнования матерям, чьи сыновья погибли в зоне боевых действий.
«Язык не поворачивается говорить каких-то формальных стандартных вещей, связанных с выражением соболезнования, но хочу, чтобы вы знали, что я лично и все руководство страны — мы разделяем эту боль. Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребенка, особенно для мамы», — сказал президент, обращаясь к матерям.
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