Аля Трынова © Вечерние ведомости

Президент РФ Путин проводит встречу с матерями военнослужащих.Встреча проходит в Ново-Огарево. На встречу приглашены матери добровольцев, контрактников и кадровых военных.Он выразил соболезнования матерям, чьи сыновья погибли в зоне боевых действий.«Язык не поворачивается говорить каких-то формальных стандартных вещей, связанных с выражением соболезнования, но хочу, чтобы вы знали, что я лично и все руководство страны — мы разделяем эту боль. Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребенка, особенно для мамы», — сказал президент, обращаясь к матерям.