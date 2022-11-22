Путин поручил создать госресурс для актуализации документов воинского учета
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Президент РФ Путин поручил сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета.
Указ о государственном информационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета, подписан президентом.
Ресурс должен быть подготовлен к апрелю 2024 года. Его должны создать Минцифры и ФНС при участии Минобороны.
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