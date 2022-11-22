Путин поручил создать госресурс для актуализации документов воинского учета

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Президент РФ Путин поручил сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета.Указ о государственном информационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета, подписан президентом.Ресурс должен быть подготовлен к апрелю 2024 года. Его должны создать Минцифры и ФНС при участии Минобороны.