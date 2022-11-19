В Сенате США заявили о появлении пандемии ковида из-за ЧП во время исследований
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева/ Вечерние ведомости
В промежуточном отчёте комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям указано, что пандемия коронавируса могла начать из-за некоего инцидента с исследованиями. Также в документе утверждается, что версия о природном происхождении COVID-19 «не заслуживает кредита доверия».
«На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями», – указано в отчёте (перевод по РИА Новости.
Однако указывается, что, когда будут получены ответы на некоторые вопросы, ситуация может проясниться. Так, например, до сих пор неизвестно какой вид животного является промежуточным хозяином для SARS-CoV-2 и когда впервые произошло заражение человека.
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