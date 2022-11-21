Подросток без прав сбил женщину на пешеходном переходе в Москве
Россия и мир
17-летний подросток сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Москве. Инцидент произошел 24 ноября поздно вечером.
Сам подросток приобрел Тойту Короллу, не имея прав. По сообщению прокуратуры Восточного административного округа Москвы, он купил ее за в начале ноября, о своем возрасте продавцу он не рассказал. По некоторым данным, заплатил юноша за автомобиль 140 тысяч рублей.
Женщина, которую сбил подросток, сейчас в больнице. Известно, что ей 30 лет.
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