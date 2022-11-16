В Крымске произошла стрельба на улице, есть погибшие

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Крымске Краснодарского края два человека погибли при стрельбе. По другой версии, которую пишут в некоторых СМИ, погибших четверо.Информация о пострадавших уточняется.В телеграм-каналах обсуждают версию о том, что мужчина открыл стрельбу якобы после того, как проиграл суд бывшей супруге. Позже он, как сообщается, совершил суицид.Стрельба произошла рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске.МК со ссылкой на очевидцев ЧП пишет, что мужчина стрелял не по всем, а выборочно. Якобы он целился в женщину, предположительно, в бывшую жену, с которой у него был судебный процесс сегодня. По данным МК погибших четверо, включая самого стрелка.По предварительной информации, суд рассматривал имущественный спор.