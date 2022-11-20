Глава Минцифры Чувашии добровольно ушла в отставку после публикаций своего сына в интернете
Россия и мир
Фото: пресс-центр Минцифры Чувашии
Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина ушла в отставку после публикаций своего сына в интернете и волны негатива в адрес семьи.
Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что сын министра якобы намеревается совершить некое преступление в школе, о чем он, как утверждалось, писал в своем канале (позже канал был удален). По сообщениям местных СМИ, подросток до этого якобы публиковал странные посты, как он «ест сырое мясо, живую лягушку» и т.д.
Позже глава Минцифры заявила, что в семье действительно непростая ситуация, однако ее сын не собирался делать ничего противозаконного. «Дорогие друзья, обращаюсь к вам как мать. Сообщения о том, что он планировал совершить преступление не соответствуют действительности. Да, с подростком непросто, серьезную роль здесь сыграл переезд в другой город — смену места жительства он воспринял болезненно. Но готова заверить всех, кого напугало странное поведение моего сына, что это было сделано без злого умысла», — написала Майнина в своем телеграм-канале. По ее словам, подросток таким образом хотел привлечь к себе внимание, а друзья и одноклассники знают его как доброго, отзывчивого парня.
Майнина написала, что сейчас семья взаимодействует с правоохранительными органами, психологи ведут разъяснительную работу. «И я искренне надеюсь, что ситуация будет исчерпана. Прошу отнестись всех с пониманием и воздержаться от травли моего ребенка, нам сейчас действительно непросто», — написала Майнина, добавив, что дети — самые уязвимые в интернет-пространстве, «одним необдуманным словом или поступком могут наломать дров».
Глава региона Олег Николаев прокомментировал уход министра. «Разделяю и принимаю решение о добровольной отставке Кристины Андреевны Майниной с должности главы Минцифры Чувашии. Для команды Правительства республики – это, безусловно, потеря высококвалифицированного специалиста в своем деле», — написал Николаев, добавив, что принимая данное решение, министр «руководствовалась целями сохранения репутации команды Правительства Чувашии и, самое главное, желанием уделить больше внимания сыну и семье».
Позже Майнина написала в своем канале, что «волна негатива, которая поднялась в рядах общественности, не должна нанести вред репутации Правительства региона». Она поблагодарила коллег и написала, что «Чувашия действительно космос».
37-летняя Кристина Майнина возглавила Минцифры в январе 2021 года. По словам главы региона, при ее руководстве Чувашия вышла в топ регионов в области цифрового развития.
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