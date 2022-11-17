«Известия»: американский разработчик игр Electronic Arts полностью покинул Россию
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Американский разработчик игр Electronic Arts полностью покинул Россию, пишут «Известия» со ссылкой на свои источники на рынке видеоигр.
О приостановке продаж игр в РФ и Беларуси компания объявила еще 4 марта. С этого времени новые продукты студии не появлялись в отечественных магазинах.
По словам источников издания, компания перенесла все маркетинговые активности, связанные со странами СНГ, в свой офис в Польше.
Также, по словам экспертов, с уходом EA из России в будущих проектах компании может не быть дубляжа на русском языке.
Компания разработала популярные игры FIFA, Need For Speed, F1 («Формула-1») и др.
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15 ноября 2022