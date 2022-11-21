В сенате Казахстана назвали высказывания телеведущего Соловьева «ядовитыми слюнями»
Россия и мир
Кадр выпуска программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Глава комитета по международным отношениям, обороне и безопасности в сенате Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед назвал высказывания телеведущего Владимира Соловьева «ядовитыми слюнями», пишет КазТАГ.
«Соловьев давно стал персоной нон грата во многих странах мира и сейчас возглавляет всевозможные санкционные черные списки. Поэтому, озлобившись, бросается на всех подряд и брызжет ядовитыми слюнями», — цитирует КазТАГ слова главы комитета. По данным издания, он произнес это в кулуарах сената в четверг.
Также Кул-Мухаммед добавил, что на фоне всеобщего неприятия ведущий «часто сам выступает и гостей своей программы подталкивает на скандальные, подстрекательские заявления, причем все это происходит в прямом эфире и в истеричной форме».
Сенатор напомнил, что в одном из выпусков на телеканале «Россия 1» ведущий якобы открыто предлагал «долбануть» бомбами Алматы, и от этих слов «пришел в ужас даже гость его программы – депутат госдумы Онищенко», пишет КазТАГ.
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