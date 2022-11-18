В Филадельфии в результате стрельбы ранены четыре школьника
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Филадельфии неизвестный открыл огонь по группе подростков, ранения получили четыре школьника, пишет The New York Times со ссылкой на полицию.
Две 15-летние девочки и два 16-летних мальчика доставлены в больницы с различными травмами, их состояние стабильное.
По данным издания, стрельбу открыл неизвестный на внедорожнике серебристого цвета. Его ищет полиция. Его мотивы пока неизвестны.
Подростки стояли у салона красоты примерно в квартале от своей школы, стрельба произошла после окончания занятий.
Очередной случай насилия с применением огнестрельного оружия заставил власти вновь поднять тему об обороте оружия. Издание отмечает, что на каждое незаконное оружие, изъятое полицией в Филадельфии в период с 1999 по 2019 год, приходится около трех единиц оружия, купленных или проданных на законных основаниях.
В этом году, по данным NYT, в городе было застрелено более 1400 человек, это больше, чем в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Такие цифры приводят по состоянию на август.
В сентябре в Филадельфии 14-летний ученик был убит и еще четверо ранены в результате стрельбы возле средней школы Роксборо.
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