Мурашко: средства от налогов на сахаросодержащие напитки направят на лечение больных диабетом

15.38 Среда, 23 ноября 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости


Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что средства от налогов на сахаросодержащие напитки власти планируют направить на лечение больных сахарным диабетом, пишут «Известия».

Напомним, ранее президент Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки в 7 рублей за литр.

Глава Минздрава выступает в Госдуме в рамках «правительственного часа». Депутаты обратили внимание министра на доступность лекарств, а также на необходимость расширить меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, депутаты заявили о том, что в регионах должна быть реализована программа по обеспечению больных сахарным диабетом детей системами непрерывного мониторинга содержания глюкозы в крови.

Мурашко также назвал объем сформированных запасов лекарств в регионах. По его словам, препаратов хватит не менее чем на четыре месяца.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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